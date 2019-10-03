Неэтичное поведение судей недопустимо – начальник антикоррупционной службы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанском областном суде обсудили вопросы противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгизин на встрече с судьями региона отметил, что коррупция в правоохранительных органах и судах характеризуется повышенной общественной опасностью. С учетом особого статуса судей, их чистоте и качеству отбора необходимо уделять особое внимание, поддерживать имидж биев, соответствовать высокому социальному положению.

«Мировой опыт показывает, что основным условием эффективного противодействия коррупции является независимость правосудия. И главная фигура в ней — честный и неподкупный судья. Не могу обойти стороной наличие обращений о недопустимом и неэтичном поведении среди отдельных представителей судебного корпуса, распространенных в социальных сетях. В эпоху современных технологий подобные проявления неэтического поведения среди работников правосудия противоречат политике государства», - сказал Е. Баянгазин.

Он добавил, что необходимо принимать все меры по улучшению качества оказания судебных услуг с помощью IT-технологий.

В проектном офисе «Қызылжар – адалдық алаңы» отметили работу в этом направлении в суде №2 г. Петропавловска и специализированном межрайонном экономическом суде проведена модернизация здания. Здесь организовали отдельный сектор для ознакомления сторон с материалами дела. Дежурный сотрудник суда предоставляет сторонам информацию о прохождении их дела в суде. Установлен сенсорный информационный киоск. В зале ожидания на стендах размещены графики судебных заседаний, терминал по оплате госпошлины и телефон для связи с секретарями судебного заседания.

«Доведены до присутствующих на встрече результаты социологического опроса, которые взяты на контроль председателя суда», - добавили в пресс-службе.



