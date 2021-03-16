РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:39, 16 Март 2021 | GMT +6

    Неэффективное размещение образовательного госзаказа в колледжах отмечают в Минобразования

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова обозначила основные проблемы системы технического и профессионального образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами выявлены основные вызовы современности в системе ТиПО. Это непривлекательность, непрестижность ТиПО, неудовлетворенность рынка труда подготовкой кадров, неэффективное размещение госзаказа, незаинтересованность производства в дуальном обучении, жесткая регламентация госстандарта образования, слабая материально-техническая база, старение педагогических кадров, низкий уровень трудоустройства по специальностям, необходимость профилизации колледжей и отсутствие внешней оценки деятельности», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

    Вице-министр пояснила, что на сегодня государственный заказ в ТиПО размещается местными исполнительными органами по потребностям регионального рынка труда, это предусмотрено в действующих правилах.

    «Однако ввиду того, что в регионах потребность формируется на основе текущих вакансий на рынке труда, госзаказ зачастую основывается на заявках самих колледжей. Системная проблема на региональном уровне по среднесрочному и долгосрочному прогнозу экономики регионов в кадрах приводит к дисбалансу подготовки кадров и потребности рынка труда. К примеру, в строительстве потребность в среднем составляет 25,8 тыс человек - обучается всего 6,2 тыс человек, по направлению информация и связь при потребности 20,7 тыс человек – обучается 8,1 тыс человек», - добавила Бибигуль Асылова.


    Теги:
    Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!