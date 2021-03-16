Неэффективное размещение образовательного госзаказа в колледжах отмечают в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова обозначила основные проблемы системы технического и профессионального образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами выявлены основные вызовы современности в системе ТиПО. Это непривлекательность, непрестижность ТиПО, неудовлетворенность рынка труда подготовкой кадров, неэффективное размещение госзаказа, незаинтересованность производства в дуальном обучении, жесткая регламентация госстандарта образования, слабая материально-техническая база, старение педагогических кадров, низкий уровень трудоустройства по специальностям, необходимость профилизации колледжей и отсутствие внешней оценки деятельности», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

Вице-министр пояснила, что на сегодня государственный заказ в ТиПО размещается местными исполнительными органами по потребностям регионального рынка труда, это предусмотрено в действующих правилах.

«Однако ввиду того, что в регионах потребность формируется на основе текущих вакансий на рынке труда, госзаказ зачастую основывается на заявках самих колледжей. Системная проблема на региональном уровне по среднесрочному и долгосрочному прогнозу экономики регионов в кадрах приводит к дисбалансу подготовки кадров и потребности рынка труда. К примеру, в строительстве потребность в среднем составляет 25,8 тыс человек - обучается всего 6,2 тыс человек, по направлению информация и связь при потребности 20,7 тыс человек – обучается 8,1 тыс человек», - добавила Бибигуль Асылова.