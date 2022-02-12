Неэффективное использование более одного трлн тенге бюджетных средств выявил Счетный комитет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета подвели итоги работы за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе совещания в ведомстве обсудили исполнение поручений Президента РК, данных на расширенном заседании Правительства.
По данным комитета, за прошлый год аудитом охватили 32 трлн тенге на 155 объектах.
Счетный комитет выявил нарушения на 1,7 трлн тенге, в том числе:
финансовые нарушения – на 399 млрд тенге;
неэффективное планирование – на 255 млрд тенге;
неэффективно использованные бюджетные средства, активы государства – на более 1 трлн тенге.
Восстановлено в госбюджет 29,1 млрд тенге.
Правительству и госорганам выдали 81 рекомендацию и 511 поручений.
К дисциплинарной ответственности привлекли 199 должностных лиц, из них 34 руководителя высшего звена. К административной ответственности привлекли 75 физических и юридических лиц. В правоохранительные органы направили 56 материалов аудита.
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