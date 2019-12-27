Неэффективное использование более 20 млрд тенге выявили в деятельности Минкультуры РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлены факты финансовых нарушений в деятельности министерства культуры и спорта РК на сумму 343 млн 900 тыс. тенге. Об этом заявил член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Талгат Жакан, оглашая итоги аудита реализации отдельных бюджетных программ, а также управления активами организаций МКС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В частности, министерством необоснованно перечислена НДС в размере 7,9 млн тенге НАО «Казахская национальная академия хореографии», которая на тот момент не являлась плательщиком НДС», - сказал Талгат Жакан.
По его словам, был выявлен еще ряд нарушений.
«В целом, по аудиторскому мероприятию установлены факты финансовых нарушений на сумму 343 млн 900 тыс. тенге. Неэффективное планирование и использование средств на сумму 20 млрд 600 млн тенге. Нарушение процедуры при осуществлении государственных закупок на 846 млн тенге и 91 процедурное нарушение. В ходе аудита приняты меры по устранению выявленных нарушений из сумм, подлежащих возмещению – 10 млн 900 тыс. тенге, восстановлены работами - 333 млн тенге, фактически возмещено 9 млн 700 тыс. тенге. Восстановлено 75 млн 400 тыс. тенге. Материалы по 28 фактам, с признаками административных правонарушений, переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства», - пояснил Талгат Жакан.
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