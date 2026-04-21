Недропользователи раскроют больше информации о контрактах и выплатах в бюджет

В марте депутат обратил внимание на вопрос прозрачности в сфере недропользования, отметив, что, несмотря на конституционное положение о принадлежности недр народу, доступ к информации о деятельности добывающих компаний остается ограниченным. По его словам, крупные предприятия нефтегазового и горно-металлургического сектора зачастую функционируют в форме ТОО и не обязаны раскрывать подробную финансовую отчетность в открытом доступе, в отличие от акционерных обществ.

В связи с этим парламентарий предложил установить единые требования по раскрытию информации для всех крупных недропользователей вне зависимости от их организационно-правовой формы.

В ответе главы Правительства отмечается, что действующее законодательство уже содержит механизмы обеспечения прозрачности. В частности, компании ежегодно размещают финансовую отчётность в «Депозитарии финансовой отчетности».

Вместе с тем в Правительстве сообщили о планах по дальнейшему усилению открытости отрасли за счет цифровизации. В рамках инициативы по развитию прозрачности добывающего сектора предполагается интеграция единой платформы недропользования с государственными информационными системами.

На новой платформе планируется раскрывать расширенный объем данных, включая сведения о платежах в бюджет, условиях контрактов и распределении доходов.

При этом предложение о законодательном требовании для новых компаний работать исключительно в форме акционерных обществ поддержки не получило. В Правительстве считают, что такая мера может ограничить приток инвестиций и противоречить принципам свободы предпринимательства.

Ранее стало известно, что недропользователи направили 8,9 млрд тенге на научно-исследовательские работы в РК.