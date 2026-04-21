РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Недропользователи раскроют больше информации о контрактах и выплатах в бюджет

    В Казахстане планируется расширить доступ к информации о деятельности крупных недропользователей, включая данные о доходах, контрактах и платежах в бюджет. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос мажилисмена Ерлана Барлыбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    недропользователи, недра, добыча, полезные ископаемые
    Фото: Рixabaу

    В марте депутат обратил внимание на вопрос прозрачности в сфере недропользования, отметив, что, несмотря на конституционное положение о принадлежности недр народу, доступ к информации о деятельности добывающих компаний остается ограниченным. По его словам, крупные предприятия нефтегазового и горно-металлургического сектора зачастую функционируют в форме ТОО и не обязаны раскрывать подробную финансовую отчетность в открытом доступе, в отличие от акционерных обществ.

    В связи с этим парламентарий предложил установить единые требования по раскрытию информации для всех крупных недропользователей вне зависимости от их организационно-правовой формы.

    В ответе главы Правительства отмечается, что действующее законодательство уже содержит механизмы обеспечения прозрачности. В частности, компании ежегодно размещают финансовую отчётность в «Депозитарии финансовой отчетности».

    Вместе с тем в Правительстве сообщили о планах по дальнейшему усилению открытости отрасли за счет цифровизации. В рамках инициативы по развитию прозрачности добывающего сектора предполагается интеграция единой платформы недропользования с государственными информационными системами.

    На новой платформе планируется раскрывать расширенный объем данных, включая сведения о платежах в бюджет, условиях контрактов и распределении доходов.

    При этом предложение о законодательном требовании для новых компаний работать исключительно в форме акционерных обществ поддержки не получило. В Правительстве считают, что такая мера может ограничить приток инвестиций и противоречить принципам свободы предпринимательства.

    Ранее стало известно, что недропользователи направили 8,9 млрд тенге на научно-исследовательские работы в РК.

    Теги:
    Бюджет Геология Недры земли Правительство РК Депзапрос Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают