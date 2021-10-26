Недропользователи в Казахстане обеспечивают поступления до 35 % республиканского бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недропользователи обеспечивают поступления до 35 % республиканского бюджета. Об этом сообщил директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Ануар Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недропользователи обеспечивают поступления до 35 % республиканского бюджета и 99,9 % Национального фонда, то есть являются одними из основных доноров страны. Специфика налогообложения недропользователей как в мире, так и нашем государстве весьма уникальна, а по соглашениям о разделе продукции и вовсе предоставлена стабильность налогового режима на дату заключения таких соглашений», - сказал директор департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК Ануар Сулейменов на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что нарушения налогового законодательства у недропользователей, в основном, состоят из многоэтапных структурированно разработанных сложных схем; попыток уклонения от налогообложения путем вольного толкования норм Налогового кодекса в свою пользу. Данные нарушения, по словам Ануара Сулейменова, крайне отличает их от других налогоплательщиков, у которых нарушения, в основном, состоят из взаимодействия с сомнительными предприятиями.

«Для налогового мониторинга и налоговых проверок недропользователей выбран интенсивный подход, то есть происходит постоянное смещение от количественного к качественному анализу, при котором используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя:

доскональное изучение производственного процесса предприятия;

тесное взаимодействие с отраслевыми и международными уполномоченными органами;

анализ контрактов на недропользование и производственных отчетов;

анализ финансовой отчетности;

сопоставление финансовых показателей и понесенных затрат с недропользователями, у которых схожие условия разработки месторождения;

постоянный мониторинг СМИ на предмет выявления рисковых операций и другое», - отметил директор департамента крупных налогоплательщиков КГД.

«Данный подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что дает свои положительные результаты. Например, в результате данных мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в государственный бюджет от субъектов крупного бизнеса поступило более трех трлн тенге.