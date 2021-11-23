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Недропользование: какие материалы производятся в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Ноября 2021, 11:10
Недропользование: какие материалы производятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал об отечественном производстве в сфере недропользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проведенной системной работы на сегодня следующие товары полностью обеспечиваются отечественными товаропроизводителями, это строительно-монтажные материалы (сэндвич-панели, металлоконструкции, железобетон и арматурные стрежни); трубопроводные материалы (трубы и фиттинги, фланцы, клапаны, специальные трубопроводные опоры)», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Кроме того, полностью обеспечиваются отечественными товаропроизводителями механическое оборудование (сосуды, теплообменники и др.); электроматериалы (трансформаторы, электрические щиты, освещение); материалы телекоммуникаций (телекомуникационные кабели, система видеонаблюдение и др.). горюче-смазочные материалы (включая моторные масла).

«Тем самым можно констатировать положительную динамику развития отечественного товаропроизводства», - заключил министр.

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