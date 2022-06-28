28 Июня 2022 13:28

Недовольны только поставщики – спикер Сената о повышении акцизов на нагреваемый табак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал недовольство предпринимателей решением поднять акцизы на нагреваемый табак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недовольными остались те люди, которые занимаются поставками такого рода продукции. Введение акцизов направлено на то, чтобы способствовать здоровому образу жизни в нашей стране. С другой стороны, мы следуем мировой практике. Во всем мире эта политика осуществляется, во всем мире табак или похожая продукция довольно дорогостоящая. Мы считаем, взвесив все плюсы и минусы, что это правильное решение», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что ряд предпринимателей и общественных деятелей выступили против троекратного повышения акцизов на нагреваемый табак.

23 июня Сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Согласно поправкам в Налоговый кодекс, реализаторов нагреваемого табака ждет троекратное увеличение акцизных ставок на продукцию.