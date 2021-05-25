Недовольная лечением 66-летняя женщина «заминировала» больницу в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Городская многопрофильная больница в Таразе на несколько часов прервала прием пациентов из-за сообщения о «бомбе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сегодня, 24 мая, в 10:43 на пульт 102 от работницы Городской многопрофильной больницы областного центра поступило сообщение о том, что неизвестная женщина потребовала связать ее по телефону с главным врачом больницы, в случае отказа пригрозила «взорвать бомбой больницу».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других специальных служб, они оцепили весь периметр территории больницы, вывели из здания всех работников и пациентов.

«В ходе осмотра места происшествия с участием служебных собак и саперов в здании больницы какие-либо подозрительные предметы и устройства не обнаружены. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», - пояснили в ведомстве.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен владелец звонившего абонентского номера. Оказалась, что это 66-летняя жительница одного из районов Жамбылской области, которая выразила недовольство по поводу лечения словами «ожидайте бомбу».

В настоящее время проводится расследование. Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, не подлежат разглашению в интересах следствия, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.