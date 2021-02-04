Недовесов вышел в 1/4 финала парного разряда турнира ATP в Анталье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Они обыграли испанцев Карлоса Табернера и Давида Эрнандеса Вегу со счетом 7:6, 6:2. Матч длился 1 час и 11 минут. Молчанов и Недовесов совершили одну двойную ошибку, выиграли 12 геймов и набрали 63 очка.

В 1/4 финала казахстанско-украинский тандем встретится с парой Давид Луис Мартинес (Венесуэла)/Даниэль Альтмайер (Германия).

Выйдя в четвертьфинал парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 550 долларов США призовых и 15 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).