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    20:42, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Недовесов вышел в 1/4 финала парного разряда турнира ATP в Анталье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Они обыграли испанцев Карлоса Табернера и Давида Эрнандеса Вегу со счетом 7:6, 6:2. Матч длился 1 час и 11 минут. Молчанов и Недовесов совершили одну двойную ошибку, выиграли 12 геймов и набрали 63 очка.

    В 1/4 финала казахстанско-украинский тандем встретится с парой Давид Луис Мартинес (Венесуэла)/Даниэль Альтмайер (Германия).

    Выйдя в четвертьфинал парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 550 долларов США призовых и 15 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).


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