Недовесов улучшил положение в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, пишет Sports.kz.

Звание первой ракетки мира остается за сербом Новаком Джоковичем, на втором месте - испанский спортсмен Рафаэль Надаль, замыкает ТОП-3 Доминик Тим из Австрии.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 45-е место, Михаил Кукушкин потерял одну строчку, став 90-м, Дмитрий Попко сместился со 167-го на 168-е место.

В первой сотне парного разряда казахстанцы занимают прежние позиции: Кукушкин - 76-й, Андрей Голубев - 88-й, Бублик - 90-й. Александр Недовесов, выигравший парный турнир в турецкой Анталье в дуэте с украинцем Денисом Молчановым, поднялся на 14 строчек и стал 120-м.