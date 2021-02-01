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    14:03, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Недовесов улучшил положение в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, пишет Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира остается за сербом Новаком Джоковичем, на втором месте - испанский спортсмен Рафаэль Надаль, замыкает ТОП-3 Доминик Тим из Австрии.

    Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 45-е место, Михаил Кукушкин потерял одну строчку, став 90-м, Дмитрий Попко сместился со 167-го на 168-е место.
    В первой сотне парного разряда казахстанцы занимают прежние позиции: Кукушкин - 76-й, Андрей Голубев - 88-й, Бублик - 90-й. Александр Недовесов, выигравший парный турнир в турецкой Анталье в дуэте с украинцем Денисом Молчановым, поднялся на 14 строчек и стал 120-м.


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