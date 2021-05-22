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    15:33, 22 Май 2021 | GMT +6

    Недовесов не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Лионе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с итальянцем Андреа Вавассори не пробились в полуфинал турнира категории ATP 250 в Лионе, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в четвертьфинале казахстанско-итальянский дуэт в двух сетах проиграл бразильцу Марсело Демолинеру и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу – 6:7 (1:7), 4:6.

    Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. По ходу матча Недовесов и Вавассори допустили три двойные ошибки и отдали один гейм на своей подаче.

    Ранее не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP в Женеве казахстанский теннисист Андрей Голубев.


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