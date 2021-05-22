Недовесов не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Лионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с итальянцем Андреа Вавассори не пробились в полуфинал турнира категории ATP 250 в Лионе, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в четвертьфинале казахстанско-итальянский дуэт в двух сетах проиграл бразильцу Марсело Демолинеру и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу – 6:7 (1:7), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. По ходу матча Недовесов и Вавассори допустили три двойные ошибки и отдали один гейм на своей подаче.

Ранее не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP в Женеве казахстанский теннисист Андрей Голубев.