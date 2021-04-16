Недовесов и Голубев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном зачете вышли в четвертьфинал турнира Сплит 2 челленджер в Хорватии, сообщает Olympic.kz со ссылкой на ФТК. Об этом передает МИА «Казинформ».

Неделю назад данный тандем стал победителем в Сплите. На этот раз Недовесов и Голубев встретились с хозяевами корта Борно Гойо и Нино Сердарушичем. В первой партии тай-брейка повезло хорватскому дуэту - 7:6 (8:6). На втором сете наши соотечественники проявили мастерство - 7:6 (7:4). А в решающем тай-брейке казахстанцы вырвали победу - 10:7. Поединок длился 2 часа и 9 минут.

Теперь наши мастера ракетки встретятся с дуэтом теннисистов из Чехии Зденек Колар – Лукаш Росол, чтобы выйти в полуфинал турнира. Напомним, что Недовесов и Голубев в полуфинале первого турнира Сплита уже побеждали чешских оппонентов.