Недовесов и Голубев уступили в финале турнира серии «Челленджер» американцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев уступили в финале турнира серии «Челленджер» в Загребе американцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (4:7)

В финале их соперниками были американцы Эван Кинг и Хантер Риз. Они совершили две подачи на вылет и реализовали три брейк-пойнта.

Недовесов и Голубев сделали два эйса, совершили две двойные ошибки, реализовали один брейк-пойнт.

Ранее сообщалось, что Голубев/Недовесов в первом раунде соревнований одержали победу над аргентинцем Себастьяном Баесом и бразильцем Тьягу Уайлдом. Матч завершился со счетом 6:1; 2:6; 10:0. За 1 час и 9 минут казахстанцы сделали две подачи на вылет, реализовали шесть брейк-пойнтов из 9, а также один раз допустили двойную ошибку.



