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    21:29, 15 Май 2021 | GMT +6

    Недовесов и Голубев уступили в финале турнира серии «Челленджер» американцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев уступили в финале турнира серии «Челленджер» в Загребе американцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (4:7)

    В финале их соперниками были американцы Эван Кинг и Хантер Риз. Они совершили две подачи на вылет и реализовали три брейк-пойнта.

    Недовесов и Голубев сделали два эйса, совершили две двойные ошибки, реализовали один брейк-пойнт.

    Ранее сообщалось, что Голубев/Недовесов в первом раунде соревнований одержали победу над аргентинцем Себастьяном Баесом и бразильцем Тьягу Уайлдом. Матч завершился со счетом 6:1; 2:6; 10:0. За 1 час и 9 минут казахстанцы сделали две подачи на вылет, реализовали шесть брейк-пойнтов из 9, а также один раз допустили двойную ошибку.



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