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    10:09, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Недовесов и Голубев  проиграли матч за выход в финал турнира в США

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев не смогли выйти в финал турнира в Хьюстоне (США) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Недовесов и Голубев сыграли с австралийским дуэтом Макс Перселл / Джордан Томпсон и уступили им в двух сетах на тай-брейке — 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

    Ранее по ходу турнира Александр Недовесов и Андрей Голубев победили следующие пары: Жонатан Эйссерик (Франция) / Давид Пел (Нидерланды) — 2:6, 7:6, 10:4 и Андре Гёранссон (Швеция) / Бен Маклахлан (Япония) — 6:4, 6:4. Добавим, что победители турнира в Хьюстоне в парном разряде заработают 33 960 долларов и получат 250 рейтинговых очков.


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