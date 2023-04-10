Недовесов и Голубев  проиграли матч за выход в финал турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев не смогли выйти в финал турнира в Хьюстоне (США) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Недовесов и Голубев сыграли с австралийским дуэтом Макс Перселл / Джордан Томпсон и уступили им в двух сетах на тай-брейке — 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Ранее по ходу турнира Александр Недовесов и Андрей Голубев победили следующие пары: Жонатан Эйссерик (Франция) / Давид Пел (Нидерланды) — 2:6, 7:6, 10:4 и Андре Гёранссон (Швеция) / Бен Маклахлан (Япония) — 6:4, 6:4. Добавим, что победители турнира в Хьюстоне в парном разряде заработают 33 960 долларов и получат 250 рейтинговых очков.