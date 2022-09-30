Недовесов и Голубев не сумели выйти в полуфинал турнира в Софии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли во втором круге парного разряда хардового турнира в помещении в болгарской Софии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы в паре потерпели поражение от монакско-польского дуэта Хьюго Нис — Ян Зелински со счетом 1:6, 5:7. Встреча продлилась один час и девять минут.

За время матча пара Недовесова и Голубева исполнила три подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла семь очков и один гейм подряд.

Встреча с участием казахстанцев проходила на стадии четвертьфинала болгарского турнира в помещении.

Тем временем казахстанский теннисист Дмитрий Попко (235-я ракетка мира) пробился в третий круг турнира в Буэнос-Айресе





Фото: sports.kz