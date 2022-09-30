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    02:21, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Недовесов и Голубев не сумели выйти в полуфинал турнира в Софии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли во втором круге парного разряда хардового турнира в помещении в болгарской Софии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы в паре потерпели поражение от монакско-польского дуэта Хьюго Нис — Ян Зелински со счетом 1:6, 5:7. Встреча продлилась один час и девять минут.

    За время матча пара Недовесова и Голубева исполнила три подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла семь очков и один гейм подряд.

    Встреча с участием казахстанцев проходила на стадии четвертьфинала болгарского турнира в помещении.

    Тем временем казахстанский теннисист Дмитрий Попко (235-я ракетка мира) пробился в третий круг турнира в Буэнос-Айресе


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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