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    14:14, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Недовесов и Данилина завершили выступления на Открытом чемпионате Франции

    Недовесов
    Фото: ФТК

    Анна Данилина не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В стартовом матче Анна в дуэте с Сюй Ифань (Китай) уступила пятым сеянным турнира Катержине Синяковой (Чехия)/Коко Гауфф (США) со счетом 3:6, 0:6.

    Александр Недовесов в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром во втором круге проиграл третьей сеянной паре турнира Раджаву Раму (США) - Джо Сэлисбери (Великобритания) - 4:6, 4:6.

    В Париже также стартовали матчи юниорского Открытого чемпионата Франции.
    Соня Жиенбаева на старте проиграла восьмой ракетке мира юниорского рейтинга японке Вакана Сонобе - 3:6, 0:6. Асылжан Арыстанбекова уступила чешке Элиске Тихачковой со счетом 4:6, 5:7.

    Соня и Асылжан сыграют вместе в парном разряде.

    3 июня свой одиночный матч проведет первая ракетка Казахстана среди игроков до 18 лет Амир Омарханов. Ему будет противостоять испанец Рафаэль Жодар.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Франция Александр Недовесов Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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