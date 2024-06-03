Недовесов и Данилина завершили выступления на Открытом чемпионате Франции

Анна Данилина не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В стартовом матче Анна в дуэте с Сюй Ифань (Китай) уступила пятым сеянным турнира Катержине Синяковой (Чехия)/Коко Гауфф (США) со счетом 3:6, 0:6.

Александр Недовесов в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром во втором круге проиграл третьей сеянной паре турнира Раджаву Раму (США) - Джо Сэлисбери (Великобритания) - 4:6, 4:6.

В Париже также стартовали матчи юниорского Открытого чемпионата Франции.

Соня Жиенбаева на старте проиграла восьмой ракетке мира юниорского рейтинга японке Вакана Сонобе - 3:6, 0:6. Асылжан Арыстанбекова уступила чешке Элиске Тихачковой со счетом 4:6, 5:7.

Соня и Асылжан сыграют вместе в парном разряде.

3 июня свой одиночный матч проведет первая ракетка Казахстана среди игроков до 18 лет Амир Омарханов. Ему будет противостоять испанец Рафаэль Жодар.