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    14:08, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Недоступность врачей возглавила топ жалоб на медстрахование от астанчан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего с начала года в столичный филиал Фонда социального медицинского страхования поступило более 2,7 тыс. жалоб от населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чаще всего население жалуется на недоступность консультативно-диагностических услуг – отсутствие оборудования, длительность ожидания, невыдачу направления, дефицит кадров, на качество оказания медицинской помощи, длительное ожидание, грубое отношение», - сообщил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.

    По данным фонда, на недоступность узких специалистов, диагностических услуг, длительное ожидание приема врачей общей практики, врачей-терапевтов, врачей-педиатров, отказ в предоставлении услуг узких специалистов, диагностических услуг, долгое ожидание бригады скорой медицинской помощи поступило 907 жалоб.

    Основная часть обращений и жалоб поступает через бесплатный контакт-центр 1406 и мобильное приложение Qoldau 24/7.

    Ранее сообщалось, что более 80% астанчан имеют медстраховку, а с 5 сентября оплатить ОСМС можно на год вперед. Оплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».



    Теги:
    Общество Здравоохранение Астана
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