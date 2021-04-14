Недоступность спортивных секций для детей в Казахстане отмечают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему недоступности спортивных секций для детей поднял депутат Мажилиса Александр Милютин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание эффективной системы поддержки молодежных инициатив, направленных на развитие отечественного спорта, является одним из основных приоритетов программы Народной партии Казахстана. Это полностью соответствует поручению Главы государства, который в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, а также в выступлении на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва поставил задачу - оказать государственную поддержку массовому и детскому спорту. Здоровье народа имеет стратегическое значение для страны, поэтому Президент поручил увеличить объем финансирования детско-юношеского спорта и призвал депутатов Парламента взять эти расходы на контроль», - сказал Александр Милютин, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнул, что вызывает большое сомнение то, что выделенные на развитие спорта бюджетные средства будут потрачены эффективно и адресно.

Свидетельством тому является открытое видеообращение боксера Аиды Сатыбалдиновой к Главе государства, из которого видно, что детские тренеры не хуже гоголевского Чичикова умеют присваивать средства государственного бюджета за счет «мертвых душ».

«Еще одним свидетельством нездоровых отношений в сфере спорта, освещаемых в соцсетях, является открытое письмо лыжников сборной Казахстана А. Дюсенова, Е. Величко, а случай с А. Головко, который открыл в свое время за свой счет лыжный клуб для детей дошкольного и начального школьного возраста, не нашел поддержки от государства, средства закончились, клуб закрылся, а он оказался не востребован в нашей стране и сейчас вынужден тренировать лыжников из Марокко», - добавил Александр Милютин.

Мажилисмен отметил, что к большому сожалению, наши дети постоянно проводят время за компьютерами и телефонами, а интерес к спорту зарождается во многом благодаря подражанию своим кумирам. К примеру, в секцию бокса идут, глядя на С. Конакбаева, Г. Головкина, С. Сапиева, на плавание Д. Баландина, А.Мусина.

А имена знаменитых лыжников В. Смирнова, В Саханова, Г. Гагарина дети слышат только из воспоминаний родителей.

«И в то же время, на кого равняться нашим детям, если практически все достижения «нивелируются» скандальными публикациями, разоблачениями коррупционного и другого негативного характера в СМИ? И о каких спортивных достижениях можно говорить, если есть случаи, когда выделенные средства на подготовку спортсменов тратятся не целесообразно. Закрываются школы для особо одаренных детей. К примеру, филиал областной школы в лыжных гонках и биатлоне в селе Балкашино. Граждане жалуются на недоступность лыжно-биатлонного стадиона «Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта» в Акмолинской области, «Абай Арена» в Восточно-Казахстанской области, стадионов г.г. Нур-Султан и Алматы. Государство выделяет средства на строительство спортивных комплексов для своих граждан, но из-за высокой стоимости посещений и занятий спортом не только взрослым, но и детям все это не доступно», - заключил Александр Милютин.

В связи с этими фактами, депутаты фракции «Народной партии Казахстана» просят ответить на следующие вопросы:

Какие дальнейшие меры развития и поддержки детско-юношеских спортивных школ запланированы на 2021 год, а также в рамках реализации концепции развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан до 2025 года?

А в рамках развития национальных видов спорта, когда будет завершена разработка Правительством методики проведения обязательных занятий по «қазақ күресі», «тоғызқұмалақ» и «асық ату» для их последующего включения в школьную программу по физкультуре?

Как решен вопрос о бесплатных занятиях спортом для детей дошкольного и школьного возраста?

Какой уровень готовности местных исполнительных органов к исполнению всех возложенных на них функций оператора государственного спортивного заказа?