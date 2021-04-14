Недоступность спортивных секций для детей в Казахстане отмечают депутаты
«Создание эффективной системы поддержки молодежных инициатив, направленных на развитие отечественного спорта, является одним из основных приоритетов программы Народной партии Казахстана. Это полностью соответствует поручению Главы государства, который в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, а также в выступлении на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва поставил задачу - оказать государственную поддержку массовому и детскому спорту. Здоровье народа имеет стратегическое значение для страны, поэтому Президент поручил увеличить объем финансирования детско-юношеского спорта и призвал депутатов Парламента взять эти расходы на контроль», - сказал Александр Милютин, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.
Депутат подчеркнул, что вызывает большое сомнение то, что выделенные на развитие спорта бюджетные средства будут потрачены эффективно и адресно.
Свидетельством тому является открытое видеообращение боксера Аиды Сатыбалдиновой к Главе государства, из которого видно, что детские тренеры не хуже гоголевского Чичикова умеют присваивать средства государственного бюджета за счет «мертвых душ».
«Еще одним свидетельством нездоровых отношений в сфере спорта, освещаемых в соцсетях, является открытое письмо лыжников сборной Казахстана А. Дюсенова, Е. Величко, а случай с А. Головко, который открыл в свое время за свой счет лыжный клуб для детей дошкольного и начального школьного возраста, не нашел поддержки от государства, средства закончились, клуб закрылся, а он оказался не востребован в нашей стране и сейчас вынужден тренировать лыжников из Марокко», - добавил Александр Милютин.
Мажилисмен отметил, что к большому сожалению, наши дети постоянно проводят время за компьютерами и телефонами, а интерес к спорту зарождается во многом благодаря подражанию своим кумирам. К примеру, в секцию бокса идут, глядя на С. Конакбаева, Г. Головкина, С. Сапиева, на плавание Д. Баландина, А.Мусина.
А имена знаменитых лыжников В. Смирнова, В Саханова, Г. Гагарина дети слышат только из воспоминаний родителей.
«И в то же время, на кого равняться нашим детям, если практически все достижения «нивелируются» скандальными публикациями, разоблачениями коррупционного и другого негативного характера в СМИ? И о каких спортивных достижениях можно говорить, если есть случаи, когда выделенные средства на подготовку спортсменов тратятся не целесообразно. Закрываются школы для особо одаренных детей. К примеру, филиал областной школы в лыжных гонках и биатлоне в селе Балкашино. Граждане жалуются на недоступность лыжно-биатлонного стадиона «Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта» в Акмолинской области, «Абай Арена» в Восточно-Казахстанской области, стадионов г.г. Нур-Султан и Алматы. Государство выделяет средства на строительство спортивных комплексов для своих граждан, но из-за высокой стоимости посещений и занятий спортом не только взрослым, но и детям все это не доступно», - заключил Александр Милютин.
В связи с этими фактами, депутаты фракции «Народной партии Казахстана» просят ответить на следующие вопросы:
Какие дальнейшие меры развития и поддержки детско-юношеских спортивных школ запланированы на 2021 год, а также в рамках реализации концепции развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан до 2025 года?
А в рамках развития национальных видов спорта, когда будет завершена разработка Правительством методики проведения обязательных занятий по «қазақ күресі», «тоғызқұмалақ» и «асық ату» для их последующего включения в школьную программу по физкультуре?
Как решен вопрос о бесплатных занятиях спортом для детей дошкольного и школьного возраста?
Какой уровень готовности местных исполнительных органов к исполнению всех возложенных на них функций оператора государственного спортивного заказа?