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Недостоверной назвали информацию о сносе квартала в центре Алматы

5 Декабря 2019 21:03
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Недостоверной назвали информацию о сносе квартала в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление городского планирования и урбанистики города Алматы прокомментировало публикации в соцсетях, где говорится о сносе квартала в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соцсетях активно распространяется недостоверная информация о якобы сносе целого квартала в центре Алматы. Эта информация – недостоверна, является ложью. Такой вопрос не обсуждался и не поступал в работу акимата и управления городского планирования и урбанистики», - говорится в публикации управления в Facebook.

Также в управлении вновь прокомментировали вопрос с объектом на пересечении проспекта Назарбаева с улицей Кабанбай батыра, где застройщик планировал возвести многоэтажный жилой комплекс.

«Чтобы прояснить ситуацию, сообщаем, что застройщику направлено уведомление об отзыве выданных ранее разрешительных документов от 7 и 29 июня 2018 года из-за несоответствий проекта основным требованиям архитектурно-планировочного задания, как по габаритам, так и по высоте. Поэтому по действующему законодательству выставлен запрет на строительство с момента подачи уведомления. Решение об отзыве разрешения сделано в целях сохранения исторического облика центра», - сообщили в управлении.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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