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    12:54, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Недостаток кредитоспособного спроса зафиксирован в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов назвал фактор, сдерживающий динамику портфеля кредитов юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В вопросе о дальнейшем стимулировании кредитования экономики необходимо учитывать, что кредитование экономики зависит от деловой активности и готовности банков выдавать кредиты с учетом их ожиданий по платежеспособности заемщиков. Таким образом, динамику портфеля кредитов юридических лиц сдерживает недостаток кредитоспособного спроса, а не отсутствие предложения кредита», - проинформировал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, текущий уровень базовой ставки направлен на замедление инфляции и инфляционных ожиданий на горизонте 6-18 месяцев, а также способствует защите тенговых активов. При этом снижение базовой ставки в текущих условиях может привести к более серьезным негативным последствиям для кредитования в долгосрочной перспективе.

    «Снижение доходности тенговых активов на денежном рынке станет причиной смены валютных предпочтений участников рынка и увеличит долларизацию вкладов. В свою очередь, снижение базовой ставки может не привести к такому же снижению банковских кредитных ставок. Рост инфляции и инфляционных ожиданий, спрос на кредиты и недостаток качественных заемщиков в условиях кризиса будут способствовать увеличению премии за риск, отражаясь на стоимости заимствования», - отметил глава Нацбанка.

    «Снижение ставок по вкладам может привести к изъятию вкладов из системы, в результате долларизации и изъятия вкладов снизится ресурсная база банковской системы», - добавил Г. Пирматов.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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