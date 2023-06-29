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Недостаток детских нейрохирургических коек отмечают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 12:35
Недостаток детских нейрохирургических коек отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С обретением Независимости в стране стало уделяться особое внимание развитию медицины и укреплению здравоохранения. Об этом заявил глава Национального центра нейрохирургии, академик НАН РК Серик Акшулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, с решением создания Национального центра нейрохирургии, в нашей стране стремительно начала развиваться нейрохирургия. Этому свидетельствуют ряд статистических данных и показателей работы нейрохирургической службы Казахстана. Если мы посмотрим на статистику и проведем анализ нейрохирургической службы, мы увидим колоссальный рост и изменения», - сказал Серик Акшулаков, выступая на пятом Конгрессе нейрохирургов Казахстана.

Спикер также отметил, что если в 2007 году в стране была 1191 нейрохирургическая койка, 223 нейрохирургов, и проводилось 5516 операций в год, то сегодня это количество значительно увеличилось. Сейчас количество операций составляет 29 723 операций в год. Другими словами, при увеличении количества нейрохирургов в 2 раза, общее количество проводимых операций увеличилось в более чем 5 раз.

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«Это свидетельствует о качестве работы, повышении квалификации врачей и улучшении их навыков. Сегодня нейрохирургическая служба Казахстана представлена Национальным центром нейрохирургии и 51 нейрохирургическим отделением, которые расположены на базе 39 областных и городских больниц. Однако все еще существуют некоторые проблемы. Это неравномерность обеспечения нейрохирургами, нейрохирургическими койками в регионах и проблемы оснащенности. Количество детских нейрохирургических коек низкая, в некоторых регионах они вовсе отсутствуют. Все эти вопросы мы обязательно обсудим на завтрашнем заседании, обозначим задачи и составим перспективные планы по дальнейшему улучшению и развитию нейрохирургии Казахстана», - добавил Серик Акшулаков.

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