Недостаточность выявляемых видов нарушений ПДД камерами видеонаблюдения отмечают в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нарушений правил дорожного движения, которые мы можем выявлять с помощью цифровых решений, недостаточно. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нарушения правил дорожного движения, которые мы можем выявлять с помощью цифровых решений, по нашему мнению, недостаточно. То есть, в основном, мы знаем, что это проезд перекрестка, стоп-линия, Bus Lane, скоростной режим. Мы хотели бы, чтобы наши камеры выявляли больше», - сказал Игорь Лепеха.

Он также уточнил, какие нарушения хотелось бы еще выявлять с помощью камер «Сергек».

«В первую очередь, нас интересует, чтобы выявлялись нарушения проезда пешеходных перекрестков. Допустим, когда водители не уступают, у нас на сегодня очень большое количество дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с наездом на пешеходов. Если бы наши камеры фиксировали нарушения со стороны водителей при проезде пешеходных перекрестков, правил пользования сотовыми телефонами, ремнями безопасности, то это, конечно, облегчило бы нашу работу. У нас есть определенные цифровые решения уже в организации нашей работы, как вы знаете, систему «Коргау» мы запустили», - отметил Игорь Лепеха.

Он пояснил, что сейчас по номеру машины можно увидеть всю информацию об автомобиле и его владельце.