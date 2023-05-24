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Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева

Автор:  
Серик Сабеков
24 Мая 2023, 12:57
Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам необходимо больше строить социального жилья. Об этом заявила депутат Мажилиса Гаухар Танашева в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо больше строить социального жилья. Сейчас его мало. Этот вопрос следует рассматривать отдельно. Потому что квадратных метров (жилья - авт.) не хватает. Есть семьи, которые проживают в квартире по 9 человек. Они радуются тому, что сумели оформить ипотеку. А им достается квартира площадью всего лишь в 30-40 квадратных метров. Я считаю, что этого очень мало для такой большой семьи. Эту сторону вопроса также стоит рассмотреть», - сказала Гаухар Танашева, отвечая на вопросы ведущих.

По ее словам, она сама является многодетной матерью и с жилищным вопросом знакома не понаслышке.

«Например, я тоже многодетная мама. В 2021 году скончался мой муж. Я сейчас воспитываю ребенка с инвалидностью в одиночку. Поэтому о проблемах таких семей, у которых есть проблемы с жильем, я знаю не понаслышке. Я в свое время на себе испытала все это», - подчеркнула Гаухар Танашева.

Депутат рассказала, что ее семья сначала приобрела однокомнатную квартиру, потом трехкомнатную и после уже четырехкомнатную.

«Когда мы впервые получили квартиру, тогда еще не было такой помощи для многодетных мам. До 2019 года социальная помощь на всех детей составляла около 10 тысяч тенге. Сейчас положение немного улучшилось, но и этого недостаточно», - добавила Гаухар Танашева.


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