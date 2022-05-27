27 Мая 2022 14:42

Недостаточное администрирование поступлений в бюджет выявил аудит акимата столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ревизионной комиссии столицы Иманжусуп Акпомбаев сообщил о росте недоимки на 10,9 млрд тенге в 2021 году, выявленной в ходе аудита местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года наблюдается рост недоимки на 10,9 млрд тенге к показателю 2020 года. Основной фактор увеличения недоимки заключается в задолженности по корпоративно-подоходному налогу (КПН) на 14,9 млрд тенге», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании маслихата.

По его словам, эти данные подтверждаются проведенным аудитом.

«В целом, недостаточное администрирование поступлений в бюджет подтверждается итогом аудита, который проведен в управлении жилья, архитектуры, градостроительства, активов и госзакупок. Аудит показал, что перечисленными госорганами по отдельными видам поступлений не осуществляется на должном уровне контроль за полнотой и своевременностью фактических поступлений, а также допускаются факты возможных потерь и упущенной выгоды», - заключил спикер.

Ранее И. Акпомбаев сообщил о росте инфляции в 2021 году.