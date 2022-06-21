21 Июня 2022 23:35

Недостаточно средств вкладывает в модернизацию производства АрселорМиттал Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – АО «АрселорМиттал Темиртау» недостаточно средств вкладывает в модернизацию производства. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. На предприятиях промышленного гиганта только в этом месяце погибли 5 человек. Также продолжается следствие по факту гибели 6 горняков на шахте «Абайская» в ноябре прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гибель 5 рабочих в течение одной недели вызвала большой общественный резонанс в Карагандинской области. О недостатках модернизации предприятий заявил и заместитель акима области на брифинге в СЦК Вадим Басин, который более 30 лет проработал в компании и знает ситуацию изнутри.

«Инвестиции именно в замену оборудования, в модернизацию оборудования, вывод из эксплуатации оборудования, которое отработало парковый ресурс, (в этом плане – прим. ред.) сделано очень мало. Последние три года инвестиции в среднем составляют 100 млрд тенге. Но учитывая объемы комбината, его состав, это и угольный департамент с восемью шахтами, включая заводы наземные, и рудный департамент с четырьмя рудниками. С теми проблемами, которые мы сегодня имеем, этого недостаточно», - заявил Вадим Басин.

По статистическим данным, за последние 15 лет на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» погибли более 100 человек. Только в этом месяце 5 смертельных случаев. Как ранее сообщалось, 10 июня при разборе недействующей печи погибли четыре огнеупорщика, еще один получил тяжелые травмы. 16 июня на ТЭЦ-2 при проведении монтажных работ разбился рабочий. Групповой несчастный случай произошел в кузнечно-прессовом цехе дочерней компании «АрселорМиттал Темиртау» - «Курылысмет».

Во время брифинга глава компании «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир сообщил, что здание, в котором произошла гибель четырех мужчин, было выведено из эксплуатации в январе 2021 года, и на момент трагедии в нем проводились только ремонтные работы.

«Никаких производственных и эксплуатационных работ внутри данного здания не проводилось с января прошлого года. В нем велись ремонтные работы по замене кровли и 50 % данных работ завершены. Область, где произошла данная авария – это методическая печь. Над этой областью кровля уже была заменена. Однако, что касается того, были ли нарушения техники безопасности и корневых причин, которые привели к данному происшествию, мы вынуждены будем подождать, пока не завершится расследование», - высказался Биджу Наир.

По факту группового несчастного случая на металлургическом комбинате также арестованы два руководителя подразделений компании «АрселорМиттал Темиртау». Причины обрушения свода печи, под завалами которого погибли люди, на днях огласит специальная комиссия.

В Карагандинской области ежегодно растет число людей, получивших инвалидность вследствие профессиональных заболеваний. Только за первый квартал текущего года, по сравнению с прошлым, показатели выросли в три раза. Сейчас в регионе насчитывается около 7 тыс. человек, утративших здоровье на производствах. Треть из них получили увечья на рабочем месте.