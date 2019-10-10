-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
вчера 23:04
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
-
-
-
-
-
-
Недостатки законопроекта по совершенствованию сферы ЖКХ озвучил сенатор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Канатбек Сафинов озвучил ряд замечаний касательно принятого в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Одним из основных и, так сказать, «животрепещущих» вопросов является вопрос о коммунальных услугах и платежах. Он касается абсолютно всех и особенно тех, у кого каждая копейка на счету, много долгов и т.д. Действующий закон дает четкое понятие «коммунальные услуги» и перечисляет такие услуги, которые направлены на удовлетворение самых элементарных, базовых потребностей современного человека – в воде, тепле, свете и так далее, и они прямо и исчерпывающе перечислены в самом законе», - сказал Канатбек Сафинов на пленарном заседании Сената.
По его словам, разработчики расширяют перечень коммунальных услуг, причем перечень их будет содержаться не только в законе, а в подзаконном акте, утверждаемом самим Министерством индустрии и инфраструктурного развития.
«Утверждают, что расходы не увеличатся. Но это невозможно – увеличение количества услуг неизбежно приведет и к увеличению общей суммы расходов по их оплате», - заявил депутат.
К. Сафинов назвал свои слова небезосновательным опасением.
«В ст. 34 п. 5 (в редакции законопроекта) устанавливается, что собственники квартир и нежилых помещений будут обязаны самостоятельно заключать договоры об оказании коммунальных услуг. Сейчас ст. 42 п. 4 говорит, что собственники вправе заключать индивидуальные договоры на коммунальные услуги. Какой следует вывод? Какие услуги министерство придумает назвать коммунальными, мы будем обязаны заключать договоры и оплачивать», – заключил сенатор.
- Крестьянские хозяйства сами должны привлекать специалистов в села – Дарига Назарбаева
- Наказание за привод детей на митинги – в Сенате рассматривают изменения в КоАП
- Акиматы наделят новыми полномочиями в сфере ЖКХ
- Законопроект: ЖСК сможет обслуживать только один дом
- Дарига Назарбаева посетила пограничный пропускной пост «Сырым» в ЗКО
- Дарига Назарбаева: Развитие национальной оборонной промышленности должно быть важнейшим приоритетом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана