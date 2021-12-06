Недостатки в дошкольном образовании назвали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Государственную аттестацию не смогли пройти 78 процентов дошкольных организаций образования. Об этом сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дошкольных организациях с 2011 года лицензирование не проводится. Однако с 2012 года проводится государственная аттестация. На сегодня государственную аттестацию планируется провести в 81 дошкольной организации. Особенностью нового формата государственной аттестации является ее проведение на основе самооценки один раз в 5 лет без посещения организации образования», - сказала Гульзат Кобенова.

По ее словам, в 77 из 81 дошкольных организаций проведена государственная аттестация. Но 78 процентов из них не прошли аттестацию. Большая часть неаттестованных дошкольных организаций образования расположена в Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

«Анализ материалов государственной аттестации показывает, что дошкольные организации нарушают требования государственного общеобязательного стандарта. Такие как несоблюдение возрастных особенностей при разработке программ, продолжительности учебных занятий, несоответствие минимальной материально-технической базы и учебно - методического оснащения групп, несоздание условий для детей с особыми образовательными потребностями», - продолжила председатель комитета.

Как отметила Гульзат Кобенова, для определения уровня удовлетворенности родителей услугами дошкольных организаций образования был проведен опрос.

«Предварительный анализ анкет показал, что дошкольные учреждения не обучают элементарным навыкам здравоохранения на должном уровне. Например, в Туркестанской области, Алматинской, Северо-Казахстанской областях воспитатели не учат детей самостоятельно выполнять гигиенические процедуры, соблюдать правила безопасности. Выявлены проблемы и в развитии познавательных навыков дошкольников. В частности, в Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской областях 16 процентов детей не заинтересованы в обучении. Дети не могут держать ручки, рисовать. В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях у 13 процентов детей не сформировано представление о таком простом математическом понятии, как время. В Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях 6 процентов детей не имеют конструктивных навыков, то есть не могут работать в группах. В Костанайской, Мангистауской областях, городе Нур-Султане 4 процента детей не могут правильно произносить звуки родного языка. Кроме того, родители детей из Акмолинской, Кызылординской областей и города Шымкента отметили неудовлетворенность качеством дошкольного образования. А в Атырауской области выяснилось, что вместо родителей анкету заполняет администрация детского сада», - резюмировала председатель комитета.



