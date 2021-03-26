РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:11, 26 Март 2021 | GMT +6

    Недостача в филиале АО «Казпочта» в ЗКО: клиентам возместили ущерб

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казпочта» за счет собственных средств возместило ущерб клиентам от неправомерных действий работников Западно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Со стороны клиентов предоставлены документальные подтверждения по фактам недостачи денег на их счетах. Общая сумма возмещенного ущерба составляет около 2 200 000 тенге», - говорится в сообщении АО «Казпочта».

    Однако для установления факта противоправных действий по отдельным обращениям необходимо всестороннное исследование обстоятельств уголовного дела с проведением соответствующих следственных действий, отмечают в компании. В случае подтверждения фактов недостачи денег на счетах клиентов, данные средства будут полностью возмещены со стороны АО «Казпочта».

    Как сообщалось ранее, неправомерные действия со стороны работников Западно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта» выявлены во время проведения внутренней ревизии. По итогам внутреннего служебного расследования все материалы в отношении виновных работников переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер и рассмотрения гражданского иска по возмещению причиненного ущерба.




    Теги:
    ФНБ «Самрук Казына» Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!