Недостача в филиале АО «Казпочта» в ЗКО: клиентам возместили ущерб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казпочта» за счет собственных средств возместило ущерб клиентам от неправомерных действий работников Западно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Со стороны клиентов предоставлены документальные подтверждения по фактам недостачи денег на их счетах. Общая сумма возмещенного ущерба составляет около 2 200 000 тенге», - говорится в сообщении АО «Казпочта».

Однако для установления факта противоправных действий по отдельным обращениям необходимо всестороннное исследование обстоятельств уголовного дела с проведением соответствующих следственных действий, отмечают в компании. В случае подтверждения фактов недостачи денег на счетах клиентов, данные средства будут полностью возмещены со стороны АО «Казпочта».

Как сообщалось ранее, неправомерные действия со стороны работников Западно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта» выявлены во время проведения внутренней ревизии. По итогам внутреннего служебного расследования все материалы в отношении виновных работников переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер и рассмотрения гражданского иска по возмещению причиненного ущерба.







