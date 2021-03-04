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    21:10, 03 Март 2021 | GMT +6

    Недостача денег на счетах клиентов: внутреннее расследование проводится в филиале Казпочты в ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - АО «Казпочта» подтверждает факт совершения неправомерных действий по счетам клиентов в Западно-Казахстанском областном филиале компании. Данный факт выявлен во время проведения внутренней ревизии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

    В отношении виновных работников материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер.

    «В настоящий момент также по данному факту проводится внутреннее служебное расследование. В случае подтверждения фактов недостачи денег на счетах клиентов, данные средства будут полностью возмещены со стороны АО «Казпочта». О результатах проверки дополнительно сообщим», - сообщили в компании.


    Теги:
    Экономика Западно-Казахстанская область
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