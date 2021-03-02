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    13:55, 02 Март 2021 | GMT +6

    Недопустимый факт – глава Минздрава об избиении хирурга в Талгаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК намерено отстаивать права хирурга из Талгара, избитого родственниками пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

    «Решение конфликтных вопросов с помощью силы в цивилизованном обществе просто недопустимо, а избиение медицинского работника – это тревожный звонок, что у отдельных людей в обществе наблюдается упадок моральных ценностей и человеческих качеств.

    К сожалению, подобный инцидент случился в это воскресенье в приемном отделении Центральной районной больницы Талгара – родственники пациента избили хирурга, который находился на ночном дежурстве и проводил прием больных. Нас глубоко потрясло это происшествие. Пострадавший врач сейчас получает медицинскую помощь», - сообщил министр.

    Медики, педагоги, социальные работники составляют основу нашего государства и напрямую влияют на благополучие страны, уверен Алексей Цой. Они всегда заслуженно пользовались почетом и уважением общества. Несмотря на физические и эмоциональные перегрузки, постоянные стрессы в связи с необходимостью принимать нелегкие решения и брать на себя огромную ответственность за жизни и здоровье людей, они ежедневно и без доли сомнения заступают на смену. А в ответ получают необоснованную критику и оскорбления, с печалью констатировал он.

    «Мы в корне не согласны с такой ситуацией. Поэтому намерены отстаивать права как пострадавшего хирурга, так и всех медицинских работников нашей страны. Для этого в Министерстве здравоохранения разработан проект НПА, направленный на повышение статуса всех наших медиков, защиту их прав и интересов, улучшение условий труда.

    Казахстан – часть глобального мира, который стоит на пути прогресса и всеобщего процветания. Для этого недостаточно одних усилий государства, нужно понимание каждого члена общества. Наши духовные, культурные и нравственные ценности сегодня проходят проверку на прочность, и сможем ли мы пройти эту проверку, зависит только от нас.

    Я искренне надеюсь, что подобные шокирующие проступки в нашей стране встретят всеобщее порицание и будут скорее исключением из правил, чем закономерностью», - заключил глава Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Минздрав РК
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