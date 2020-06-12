Недопустимо говорить, что пандемия коронавируса осталась в прошлом - Сауле Кисикова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей столицы призвали строго соблюдать санитарные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требуем быть по-прежнему бдительными - нельзя и недопустимо говорить о том, что пандемия коронавируса осталась в прошлом, и что угрозы, связанные с корнавирусом, преувеличены. Главный фактор заражения - нарушение масочного режима, социальной дистанции, несоблюдение гигиены при посещении мест массового скопления людей, мест проведения различных мероприятий, где не исключается близкий контакт, который приводит к массовому заражению людей. Ведь все участники мероприятия являются активными источниками заражения своих близких и родных, создают угрозу появления новых очагов инфекции», - сказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Отметим, в городе работают 7 лабораторий по ПЦР-диагностике коронавируса. Ежедневно проводятся порядка 5 тысяч тестов. На сегодня, по данным Сауле Кисиковой, проведено свыше 148 тысяч ПЦР-исследований.

Ранее аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы из-за ситуации с коронавирусом и призвал соблюдать все необходимые меры и рекомендации.



