Недоимка по доходам в республиканский бюджет выросла в 4 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О слабом налоговом администрировании в стране заявил депутат Мажилиса Сергей Симонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По доходам. Экономические условия во всем мире остаются непростыми. Вопрос повышения собираемости налогов, таможенных и других обязательных платежей в бюджет имеет особую актуальность. Несмотря на период волнения ряда плановых показателей в 2021 году, имеется ряд недостатков и нарушений. Слабое налоговое администрирование приводит к росту зависимости бюджета от Нацфонда», - сказал Сергей Симонов на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, как и в прошлые годы, доходы более, чем на треть сформированы за счет трансфертов из Нацфонда.

«Показатель остается высоким на протяжении последних трех лет. Согласно данным отчета Правительства, в 2021 году за счет улучшения налогового и таможенного администрирования в респубиканском бюджете обеспечено дополнительное поступление в сумме 683,6 млрд тенге. Однако, по оценке Счетного комитета, дополнительные поступления за счет мер налогового и таможенного администрирования составили всего 378 млрд тенге, или на 44,7% меньше, так как установлены факты двойного учета одних и тех же сумм. Кроме того, недоимка в республиканский бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 451 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года недоимка выросла на 337 млрд тенге, или в 4 раза», - заключил депутат.