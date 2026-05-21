Недофинансирование нацпроектов составило 38 процентов - ВАП

Член Высшей аудиторской палаты РК Юлия Энгель заявила, что в 2025 году ключевые нацпроекты подвергались многократным корректировкам в части сроков, механизмов реализации и объемов финансирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ВАП, в 2025 году в стране на исполнении находились четыре национальных проекта, которые призваны обеспечить всестороннее межведомственное взаимодействие для решения критически важных задач.

— На практике — дела обстоят по другому. Исполнение нацпроектов сопровождалось системными изменениями первоначально утвержденных параметров. Они подвергались многократным корректировкам в части сроков, механизмов реализации, объемов финансирования, перечней объектов и целевых показателей, — заявила Юлия Энгель.

Как результат, по ее словам, нацпроекты утратили характер долгосрочных стратегических инициатив с фиксированными параметрами.

— Произошла их трансформация в механизмы адаптивного перераспределения бюджетных ресурсов под текущий уровень исполнения. Совокупное недофинансирование проектов только за 2025 год составило 38 процентов от запланированного объема, — проинформировала члена ВАП.

Также фиксируется отставание по срокам реализации отдельных мероприятий.