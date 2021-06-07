Недобросовестных участников будут исключать из проекта Ashyq в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новое постановление № 13 главного государственного санитарного врача Павлодарской области вышло и вступило в силу сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В постановление № 12 «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» от 24 мая внести следующие изменения и дополнения: Акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, департаменту полиции Павлодарской области, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития и Палате предпринимателей Павлодарской области обеспечить: 1) реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических субъектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению к постановлению главного госсанврача РК от 3 июня № 26», - говорится в документе.

Главный государственный санитарный врач региона также постановил обеспечить внедрение программы «Ashyq» на объектах предпринимательства и соблюдение алгоритмов, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq». Предписывается информировать население, юридические лица об использовании мобильного приложения «Ashyq», доступного для скачивания в «Арр Store» и «PlayMarket» для входа на объекты предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq».

Документ также постановляет размещение на сайте акиматов информацию об участниках проекта «Ashyq», включая о добровольных участниках, принятие мер административного воздействия при выявлении посетителей с «жёлтым», красным» статусом.

«Исключение недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно алгоритму, утверждённому приложением 3 к постановлению главного госсанврача РК №26. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в тексте документа.