15 Мая 2022 16:52

Неделю разыскивают пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 8-го мая мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, житель села Келлеровки 57-летний Константин Багинский ушел из дома и до настоящего времени не выходил на связь с родными.

После недели поисков полицейские обратились за помощью к местным жителям. Откликнулись волонтеры, активисты, учителя, пожарные и работники местного акимата, не занятые на службе, работники Казахтелекома. Всего в поисках участвуют около 25 человек. Представители волонтерского движения Lider.kz распространили ориентировку на пропавшего в социальных сетях.

Полицейские просят всех, кто видел мужчину или знает что-то о его местонахождении, позвонить на номер 102.

С начала года в подразделения областной полиции поступило 141 обращение об исчезновении людей. Из них нашли 138 человек.