Неделя завершается ослаблением тенге

Национальная валюта ослабела по отношению к доллару на 1,7% (7,96 тенге), до 475,25 тенге, и это третья неделя подряд, когда американская валюта дорожает относительно национальной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Ослабление к евро – на 1,5% (7,30 тенге), до 505,52 тенге; к рублю – на 2,3% (0,11 тенге), до 4,95 тенге.

В течение недели официальный курс доллара достигал максимума чуть более чем за 11 месяцев, евро - почти за полтора года.

Новую психологическую отметку, на этот раз в 65 тенге, преодолел юань. Его стоимость на предстоящие дни составляет 65,15 тенге. К слову, это максимум с 3 мая 2023 года.