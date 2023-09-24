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    21:28, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неделя завершается ослаблением тенге

    валюта тенге
    Фото: Рустем Айтхожин/МИА "Казинформ"

    Национальная валюта ослабела по отношению к доллару на 1,7% (7,96 тенге), до 475,25 тенге, и это третья неделя подряд, когда американская валюта дорожает относительно национальной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB. 

    Ослабление к евро – на 1,5% (7,30 тенге), до 505,52 тенге; к рублю – на 2,3% (0,11 тенге), до 4,95 тенге.

    В течение недели официальный курс доллара достигал максимума чуть более чем за 11 месяцев, евро - почти за полтора года.

    Новую психологическую отметку, на этот раз в 65 тенге, преодолел юань. Его стоимость на предстоящие дни составляет 65,15 тенге. К слову, это максимум с 3 мая 2023 года.

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