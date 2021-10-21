Неделя «Спортивная осень» проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В таразском парке культуры и отдыха «Здоровье» с 20 октября проходит Неделя «Спортивная осень» под девизом «Мы - за активный и здоровый образ жизни», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками стали медицинские работники, студенты медицинского колледжа, а также могут принимать участие все желающие. Организатором мероприятия выступает областное управление здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, цель этого спортивного оздоровительного мероприятия такова, чтобы личным примером популяризировать и пропагандировать физическую активность, здоровый образ жизни для укрепления здоровья населения. Ведь одним из ключевых аспектов здорового образа жизни является, конечно же, физическая активность.

«Парк здоровья в Таразе создан в рамках проекта «Таразға тарту», когда за счет спонсорской помощи благоустраивают скверы, парки и игровые площадки города. Всё лето там проводилась работа с населением. Продвигающая здоровый образ жизни компания «Зер-Күміс» организовала занятия йогой, скандинавской ходьбой. Инструкторы работали бесплатно всё лето, обучали навыкам, за что жители не единожды выражали благодарность властям. Сегодня подвели итог этой работе с участием акима области Бердибека Сапарбаева. У главы региона накопилось множество благодарственных писем от жителей близлежащих районов, которые всё лето активно занимались в Парке здоровья. Такую практику популяризации физической активности среди всех возрастных групп будем продолжать и дальше», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

В ходе недели «Спортивная осень-2021» пройдут футбольные матчи среди сотрудников медицинских организаций, состязания в беге, прыжках среди студентов медицинского колледжа, конкурс рисунков на спортивную тематику среди детей, скандинавская ходьба среди людей пожилого возраста.

Для победителей состязаний, а также для жителей, пропагандирующих занятия скандинавской ходьбой, подготовлены ценные подарки. ​​В церемонии подведения итогов Недели «Спортивная осень- 2021» принял участие аким области Бердибек Сапарбаев.

​Жители и гости Тараза высоко оценили появление в областном центре нового места отдыха, с доступными видами физической активности для всех возрастных групп, созданного по инициативе медицинских работников и при поддержке акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Напомним, к 30-летию Независимости Республики Казахстан в областном центре на пяти гектарах построен парк здоровья «Денсаулық» - без использования бюджетных средств, на спонсорские средства и добровольные перечисления однодневного заработка медиков.

В жилом массиве «Карасу», в прибрежной зоне водного канала, на ранее пустынной территории со свалками для мусора, была очищена прибрежная зона, обустроены спортивные и детские площадки. На средства медицинских работников государственных организаций и силами самих медиков построено поле для мини-футбола. Установлены скамейки, возведены фонтаны и малые архитектурные сооружения. Разбиты газоны и высажено более тысячи саженцев деревьев и кустарников - ивы, березы, хвойные, кусты роз. В парке созданы все условия для активного занятия физкультурой и для детских игр - теннисная, баскетбольная и футбольная площадки, воркаут, детская площадка, зоны отдыха. Игровые и детские площадки всегда доступны для посетителей.

Торжественное открытие парка состоялось 21 июня, и было приурочено ко Дню медицинского работника.