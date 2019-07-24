Неделя Совета по исламским финансовым услугам проходит в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Международном финансовом центре проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB), передает корреспондент МИА «Казинформ».

IFSB – международный орган, разрабатывающий стандарты для эффективного надзора и регулирования исламских институтов.

В рамках недели проходит несколько мероприятий, в том числе заседание Технического комитета IFSB, в который входят представители центральных банков и регуляторов стран-членов IFSB, заседание рабочих групп IFSB по защите прав инвесторов на исламском рынке капитала и создание эффективной системы гарантирования исламских депозитов.

«Исламское финансирование является одним из приоритетных направлений деятельности МФЦА. В МФЦА создана вся необходимая нормативная правовая база, которая соответствует лучшим международным практикам и стандартам, в том числе стандартам IFSB. Такие мероприятия позволяют повысить осведомленность об исламском финансировании и являются площадкой для диалога между регуляторами и представителями исламского финансового рынка», - отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

В мероприятиях принимают участие представители порядка 20 стран, в том числе ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Брунея, Малайзии, Катара и других.

Напомним, в 2017 году МФЦА стал полноправным членом IFSB, что позволяет получить эффективное содействие в разработке единых стандартов для исламских финансовых институтов.