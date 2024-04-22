Неделя с Al Jazeera началась в Астане

В Международной школе журналистики MNU состоялась торжественная церемония открытия «Al Jazeera Week» - «Неделя с Al Jazeera». Мероприятие организовано Телерадиокомплексом Президента РК и Al Jazeera Media Network при участии Maqsut Narikbayev University, передает корреспондент агентства Kazinform.

На церемонии выступили председатель правления MNU Талгат Нарикбаев и директор Al Jazeera Media Institute Эман Аль-Амри, подписавшие меморандум о сотрудничестве.

– Al Jazeera – одна из крупнейших новостных сетей в мире. Это действительно потрясающая возможность для нашего университета и для студентов, которые обучаются сейчас здесь. Al Jazeera известна своей журналистской честностью, она предлагает широкий взгляд на региональные и международные события. Партнерство между нашим университетом и Media Institute Al Jazeera обладает большим потенциалом для развития журналистики в Казахстане, - сказал Талгат Нарикбаев.

По мнению директора Al Jazeera Media Institute Эман Аль-Амри, меморандум о сотрудничестве обеспечит возможность для приобретения всех необходимых навыков и компетенции в медиасфере.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

– Я думаю, что мы обладаем общими ценностями и движемся в правильном направлении. Очень здорово, что в университете есть такая творческая среда, которая стимулирует к изменениям и креативу. Сейчас мы работаем на тем, чтобы поспевать за всеми запросами медиарынка, – добавила Эмен Аль-Амри.

В рамках Недели с Al Jazeera специалисты катарского телеканала проведут недельный тренинг для студентов Международной школы журналистики MNU и дадут серию открытых лекций по актуальным вопросам современных медиа.

Студентам будет представлено более 100 часов теоретических и практических занятий по таким темам, как «Новостные репортажи», «Журналистика данных», «Мобильная журналистика», «Цифровой сторителлинг» и «Курсы ведущих новостей».

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

В завершение программы студенты подготовят и защитят курсовые проекты по каждому из направлений обучения, а также получат сертификаты Al Jazeera Media Institute.

Провост MNU Сергей Пен отметил уникальность тренинга, которая заключается в том, что студенты будут выполнять задания по реальным кейсам.

– Задача студентов состоит в том, чтобы освоить все стандарты, принятые на мировом правовом новостном уровне. Подобное обучение на международном уровне проводится впервые не только в Казахстане, но и в регионе Центральной Азии. Компетентные журналисты Al Jazeera успешно передадут нашим студентам свои профессионализм и опыт. Также предусмотрены стажировки. Al Jazeera Media Institute выразило готовность пригласить на работу участников тренинга, которые покажут свой потенциал, – рассказал Сергей Пен.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Телерадиокомплекс Президента РК является одной из крупнейших медиакомпаний Казахстана, в состав которой входят телеканалы Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema, международное информационное агентство Kazinform, Центр документального кино.

Телекомпания Al Jazeera создана в 1996 году по указу эмира Катара. Телекомпания ведет вещание на арабском и английском языках в большинстве стран мира, имеет более 50 зарубежных бюро. Документальный контент выходит в эфир на телеканале Al Jazeera Documentary.