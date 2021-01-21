Неделя по осведомленности рака шейки матки проходит в Казахстане
«С 18 января началась Всемирная неделя по осведомленности рака шейки матки. Для профилактики рака шейки матки каждой женщине от 30 до 70 лет обязательно нужно проходить осмотр у онкогинеколога. В Казахстане данный скрининг проводится бесплатно. Просьба: посещать все скрининги, и делать это регулярно один раз в год. Могут обнаружить какие-то изменения на шейке матки: эрозия, дисплазия. Это все называется предраковым состоянием», - пояснила Диляра Кайдарова в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.
Она также отметила, что 2021 год Всемирной организацией здравоохранения объявлен Годом борьбы с раком шейки матки.
«Борьба с раком шейки матки заключается не только в проведении скринингов, но и, конечно, в проведении вакцинации. Мы связались со многими поставщиками. К сожалению, сейчас очередь. Казахстан находится в очереди по поставке вакцины в нашу страну. Вакцина может прийти в Казахстан только в 2022 году. Пока нет вакцины, нужно проходить регулярные осмотры у гинеколога и на взятие мазка на онкоцитологию», - обратилась Диляра Кайдарова.