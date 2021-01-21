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    17:55, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Неделя по осведомленности рака шейки матки проходит в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 18 января началась Всемирная неделя по осведомленности рака шейки матки. Об этом сообщила директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 18 января началась Всемирная неделя по осведомленности рака шейки матки. Для профилактики рака шейки матки каждой женщине от 30 до 70 лет обязательно нужно проходить осмотр у онкогинеколога. В Казахстане данный скрининг проводится бесплатно. Просьба: посещать все скрининги, и делать это регулярно один раз в год. Могут обнаружить какие-то изменения на шейке матки: эрозия, дисплазия. Это все называется предраковым состоянием», - пояснила Диляра Кайдарова в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

    Она также отметила, что 2021 год Всемирной организацией здравоохранения объявлен Годом борьбы с раком шейки матки.

    «Борьба с раком шейки матки заключается не только в проведении скринингов, но и, конечно, в проведении вакцинации. Мы связались со многими поставщиками. К сожалению, сейчас очередь. Казахстан находится в очереди по поставке вакцины в нашу страну. Вакцина может прийти в Казахстан только в 2022 году. Пока нет вакцины, нужно проходить регулярные осмотры у гинеколога и на взятие мазка на онкоцитологию», - обратилась Диляра Кайдарова.


    Теги:
    Здравоохранение Общество Безопасность
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