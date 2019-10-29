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вчера 23:48
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Неделя памяти профессора Марата Оспанова началась в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанском медуниверситете началась неделя, посвященная памяти профессора, председателя первого созыва Мажилиса Парламента РК, доктора экономических наук, уроженца Актюбинской области Марата Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Мероприятия проводятся с 28 октября по 1 ноября НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» совместно с общественным фондом Марата Оспанова, в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» и Года молодежи в Республике Казахстан.
28-29 октября в вузе проходят кураторские часы со студентами на тему «Марат Оспанов – видный государственный и общественный деятель, реформатор, ученый-экономист», интеллектуальная олимпиада.
Завтра состоится открытие турнира по мини-футболу среди профессорско-преподавательского состава вузов Актобе.
31 октября в конференц-холле имени Аккагаз Досжановой пройдет встреча «Жизнь - одно мгновение» профессорско-преподавательского состава и студентов с руководителем общественного фонда имени Марата Оспанова Бахыт Оспановой.
1 ноября состоится юбилейная конференция «Роль Марата Оспанова в становлении и развитии суверенного Казахстана», посвященная 70-летнему юбилею государственного и общественного деятеля.
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