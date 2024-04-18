Неделя «Киелі мекен» проходит в Жарминском районе области Абай

В области Абай, в районном центре – селе Калбатау, проведены работы по очистке территории памятников, а также приведен в порядок ряд архитектурных объектов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Работы проводились на территории аллеи «Даңқ» в парке имени Нуркасым Садыкова, у памятников Зере ана, Калихану Алтынбаеву, Турсынхан Абдрахмановой. Также уборку провели в сквере, посвященном писателю Азильхану Нуршаикову.

В акции приняли участие жители села, работники учреждений, организаций, представители старшего поколения, всего около 400 человек. Уборка проведена в целом на территории 16 историко-культурных памятников.

— Каждый памятник имеет историческое, воспитательное и познавательное значение, - говорит председатель районного совета ветеранов Нурлыбек Есполов. - Подрастающее поколение будет знать о нашем прошлом, о наших знаменитых земляках, у них формируется уважение к нашей истории. Поэтому мы решили по возможности принять участие в уборке. — С начала кампании по уборке молодежь, волонтеры регулярно участвуют в субботниках, вносят свой вклад в чистоту и благоустройство села. Сегодня мы очистили территорию закрепленного за нами мини-сквера и памятника «Домбыра», - сказал директор районного Молодежного ресурсного центра Нуржан Заирбеков.

Фото: акимат области Абай

В ближайшие дни молодежь проведет работы по очистке, благоустройству территории вокруг памятника батыру Ер Жанибеку.

В Жарминском районе 38 мемориальных комплексов, памятников, обелисков, посвященных воинам Великой Отечественной войны.

В рамках недели «Киелі мекен» территории всех памятников будут очищены, отремонтированы и приведены в порядок.