Неделя казахстанского кино стартует в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Неделя казахстанского кино в Лондоне стартует сегодня в кинотеатре Vue West End на Leicester Square, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта РК, Посольством Республики Казахстан в Великобритании и Северной Ирландии, а также АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Как сообщила киностудия «Казахфильм», казахстанская к инонеделя откроется фильмом «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова.

Далее, 29 октября лондонцы увидят историческую драму «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева. Фильм представит исполнитель главной роли Адиль Ахметов. 30 октября покажут фильм «Аманат» режиссера Сатыбалды Нарымбетова, картину представит исполнитель главной роли Берик Айтжанов.

Художественный фильм «Шал» режиссера Ермека Турсунова будет показан 31 октября, его представит продюсер Канат Торебай.

Неделя завершится 1 ноября показом фильма «Айка». На церемонии закрытия картину представят режиссер Сергей Дворцевой и актриса Самал Еслямова.

Показы пройдут в одном из самых известных кинотеатров Лондона – VueWest End. Вход свободный.