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    10:30, 12 Май 2024 | GMT +6

    Неделя казахского кино прошла в Турции  

    Неделя казахского кино прошла в Турции
    Фото: МИД РК

    В Турции прошла неделя казахского кино, организованная Посольством Казахстана в Турции, генеральными консульствами Республики Казахстан в Стамбуле и Анталии и при поддержке акционерного общества «Qazaqfilm».

    Неделя казахского кино прошла в Турции
    Фото: МИД РК

    На мероприятии, приуроченном к 800-летию Улуса Джучи и 110-летию выдающегося деятеля казахской киноиндустрии Шакена Айманова, был показан исторический фильм о казахском ханстве «Алмазный меч» в таких крупных городах Турции, как Анталия, Алания, Денизли, Мерсин, Стамбул, Сакарья, Измир и Анкара.

    Отечественный фильм, экранизирующий о геополитическом наследии Золотой Орды, который был основой возникновения ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства, вызвал гордость у наших соотечественников и большой интерес турецких зрителей к истории казахского народа, получив положительную оценку гостей.

    Особо отметив схожесть истории и культуры двух братских стран, зрители обратили внимание на важность подобных мероприятий.

    Теги:
    Культура Турция Тюркский мир МИД РК Казахское кино
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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