Неделя казахского кино прошла в Турции  

В Турции прошла неделя казахского кино, организованная Посольством Казахстана в Турции, генеральными консульствами Республики Казахстан в Стамбуле и Анталии и при поддержке акционерного общества «Qazaqfilm».

Фото: МИД РК

На мероприятии, приуроченном к 800-летию Улуса Джучи и 110-летию выдающегося деятеля казахской киноиндустрии Шакена Айманова, был показан исторический фильм о казахском ханстве «Алмазный меч» в таких крупных городах Турции, как Анталия, Алания, Денизли, Мерсин, Стамбул, Сакарья, Измир и Анкара.

Отечественный фильм, экранизирующий о геополитическом наследии Золотой Орды, который был основой возникновения ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства, вызвал гордость у наших соотечественников и большой интерес турецких зрителей к истории казахского народа, получив положительную оценку гостей.

Особо отметив схожесть истории и культуры двух братских стран, зрители обратили внимание на важность подобных мероприятий.