Неделя информационной грамотности проходит в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учащиеся Карагандинской области погрузились в цифровой мир. Первого февраля во всех школах стартовала неделя информационной грамотности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе - классные часы, конкурсы творческих работ, робототехники и другое. Состоится олимпиада по программированию. Запланированы онлайн-встречи - школьники смогут пообщаться с успешными блогерами.

Таким образом организаторы хотят повысить интерес детей к информатике. Школьникам расскажут об использовании информационных технологий в повседневной жизни и правилах поведения в социальной сети.

С января в Карагандинской области действует проект по развитию функциональной грамотности. Каждая неделя посвящена отдельному направлению.

Уже прошли недели читательской и математической грамотности. С 1 по 6 февраля идёт неделя информационной грамотности «Цифровой мир».

Далее по графику недели грамотности:

правовой - 8-13 февраля;

физической - 15-20 февраля;

финансовой - 22-27 февраля;

читательской - 1-6 марта;

естественно-научной - 9-13 марта;

языковой - 12-17 апреля;

экологической - 19-24 апреля.

Организаторы - управление образования Карагандинской области, учебно-методический центр развития образования Карагандинской области.