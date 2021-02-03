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    14:25, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Неделя информационной грамотности проходит в школах Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учащиеся Карагандинской области погрузились в цифровой мир. Первого февраля во всех школах стартовала неделя информационной грамотности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В программе - классные часы, конкурсы творческих работ, робототехники и другое. Состоится олимпиада по программированию. Запланированы онлайн-встречи - школьники смогут пообщаться с успешными блогерами.

    Таким образом организаторы хотят повысить интерес детей к информатике. Школьникам расскажут об использовании информационных технологий в повседневной жизни и правилах поведения в социальной сети.

    С января в Карагандинской области действует проект по развитию функциональной грамотности. Каждая неделя посвящена отдельному направлению.

    Уже прошли недели читательской и математической грамотности. С 1 по 6 февраля идёт неделя информационной грамотности «Цифровой мир».

    Далее по графику недели грамотности:

    правовой - 8-13 февраля;

    физической - 15-20 февраля;

    финансовой - 22-27 февраля;

    читательской - 1-6 марта;

    естественно-научной - 9-13 марта;

    языковой - 12-17 апреля;

    экологической - 19-24 апреля.

    Организаторы - управление образования Карагандинской области, учебно-методический центр развития образования Карагандинской области.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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