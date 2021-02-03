Неделя информационной грамотности проходит в школах Карагандинской области
В программе - классные часы, конкурсы творческих работ, робототехники и другое. Состоится олимпиада по программированию. Запланированы онлайн-встречи - школьники смогут пообщаться с успешными блогерами.
Таким образом организаторы хотят повысить интерес детей к информатике. Школьникам расскажут об использовании информационных технологий в повседневной жизни и правилах поведения в социальной сети.
С января в Карагандинской области действует проект по развитию функциональной грамотности. Каждая неделя посвящена отдельному направлению.
Уже прошли недели читательской и математической грамотности. С 1 по 6 февраля идёт неделя информационной грамотности «Цифровой мир».
Далее по графику недели грамотности:
правовой - 8-13 февраля;
физической - 15-20 февраля;
финансовой - 22-27 февраля;
читательской - 1-6 марта;
естественно-научной - 9-13 марта;
языковой - 12-17 апреля;
экологической - 19-24 апреля.
Организаторы - управление образования Карагандинской области, учебно-методический центр развития образования Карагандинской области.