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    04:23, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Неделя иммунизации пройдет в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 24 по 30 апреля 2022 года проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), тема которой «Долгая жизнь для всех», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Целью недели иммунизации в Казахстане является повышение осведомленности о важности иммунизации для предотвращения болезней и защиты жизни, а также демонстрация роли вакцин в отношении многих аспектов хорошего здоровья и благополучия.

    Также ЕНИ ставит целью увеличение охвата вакцинацией за счет повышения осведомленности родителей и опекунов, медицинских работников, политиков и лиц, принимающих решения, а также средств массовой информации о важности иммунизации.

    На этой неделе будет отмечен вклад плановой вакцинации в защиту здоровья и благополучия на протяжении всей жизни, а также будет уделено внимание вакцинации против COVID-19 как жизненно важному инструменту, который поможет нам положить конец ограничениям пандемии.

    Ранее сообщалось , что от профилактических прививок детей отказались 375 жителей СКО.

    Дополнительные 6,7 млрд тенге на закуп вакцин просит выделить Минздрав Казахстана.

    Казахстанский электронный паспорт вакцинации признан 33 странами.




    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Общество
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