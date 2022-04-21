Неделя иммунизации пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 24 по 30 апреля 2022 года проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), тема которой «Долгая жизнь для всех», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Целью недели иммунизации в Казахстане является повышение осведомленности о важности иммунизации для предотвращения болезней и защиты жизни, а также демонстрация роли вакцин в отношении многих аспектов хорошего здоровья и благополучия.

Также ЕНИ ставит целью увеличение охвата вакцинацией за счет повышения осведомленности родителей и опекунов, медицинских работников, политиков и лиц, принимающих решения, а также средств массовой информации о важности иммунизации.

На этой неделе будет отмечен вклад плановой вакцинации в защиту здоровья и благополучия на протяжении всей жизни, а также будет уделено внимание вакцинации против COVID-19 как жизненно важному инструменту, который поможет нам положить конец ограничениям пандемии.

Ранее сообщалось , что от профилактических прививок детей отказались 375 жителей СКО.

Дополнительные 6,7 млрд тенге на закуп вакцин просит выделить Минздрав Казахстана.

Казахстанский электронный паспорт вакцинации признан 33 странами.







