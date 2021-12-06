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Неделя боевой готовности началась в армии Казахстана

6 Декабря 2021 22:22
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Неделя боевой готовности началась в армии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан подан сигнал учебной тревоги. В мероприятиях задействованы органы военного управления и личный состав, вооружение и военная техника подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

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Объединения, соединения и воинские части после поднятия по тревоге были приведены в высшую степень боевой готовности. Подразделения выведены в районы сосредоточения, пункты управления подготовлены к работе в полевых условиях. Техника и вооружение приведены в готовность к боевому применению. Переведены на усиленный режим работы радиотехнические подразделения и расчеты зенитных ракетных комплексов. Осуществляется перебазирование части авиации на оперативные аэродромы. Экипажи боевых кораблей и береговые подразделения организовали противодиверсионную безопасность портов и стоянок кораблей.

Важное место в повышении уровня боевой готовности войск отведено вопросам организации взаимодействия с органами управления других войск и воинских формирований.

По инициативе Министерства обороны в мероприятиях недели боевой готовности участвуют оперативные группы Пограничной службы КНБ, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии РК.

В ходе совместной работы уточнены вопросы усиления Государственной границы, охраны стратегически важных объектов, выполнения задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.

2 декабря текущего года в Вооруженных силах Казахстана начался новый учебный год. Подготовка в 2022 учебном году направлена на повышение готовности войск к выполнению задач по предназначению, дальнейшему профессиональному росту всех категорий военнослужащих. Планируется провести более 80 тысяч различных мероприятий боевой подготовки: учения, практические стрельбы, парашютные прыжки, учебно-тренировочные полеты, полевые выходы подразделений, выходы кораблей и вождения боевых машин.


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