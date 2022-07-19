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Неделя аномальной жары до 42 градусов ожидается в Кыргызстане
19 Июля 2022 15:57

Неделя аномальной жары до 42 градусов ожидается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На территории Кыргызстана установится аномально жаркая погода. По сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций КР, в некоторых районах страны воздух прогреется до + 42 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным метеослужбы, знойная погода ожидается с 20 по 25 июля на территории Чуйской области до + 41, в Таласской долине - + 39, в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях до + 42, в Нарынской области - + 36, на Иссык-Куле – до + 34, в горных районах до + 24-29, в высокогорной зоне до 14-19 градусов тепла.

Ведомство призывает население страны во избежание обезвоживания употреблять больше воды и прохладных напитков, избегать нахождение под открытым солнцем, обильно поливать сельскохозяйственные культуры.


Фото: ontimeelite.com


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Автор:
Корреспондент
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