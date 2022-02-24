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Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане снизились в 84 раза

24 Февраля 2022 14:35
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Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане снизились в 84 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее данным, на 24 февраля недельный показатель заболеваемости снизился в 84,8 раза по сравнению с максимальным недельным показателем заболеваемости в январе – это снижение с 35 565 случаев до 419.

«За прошедшую неделю показатель заболеваемости снизился в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей – с 84,6 до 33,9 на 100 тысяч населения. За сутки было зарегистрировано 43 случая», - сказала С.Бейсенова на брифинге в акимате.

На стационарном лечении продолжают находиться, как сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова, 171 пациент. Загруженность составляет 28,8%.

«Несмотря на снижение заполняемости инфекционных коек, к сожалению, госпитализация тяжелых пациентов не уменьшается. Загруженность составляет 41,6%. На сегодня 37 человек находятся в отделении реанимации, из них под аппаратом ИВЛ - 28. Для лечения КВИ задействовано семь стационаров, количество развернутых коек – 594, из них 89 – реанимационных», - добавила она.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Анеля Касымова

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